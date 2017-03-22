حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبد العظيم قنديل:

تأثرت العديد من العواصم حول العالم، اليوم الثلاثاء، بالكثير من الأحداث التي كان أهمها بريطانيا وأمريكا يحظران حمل الأجهزة الإلكترونية على الطائرات واستقالة وزير الداخلية الفرنسي، إضافة إلى انفجار في هيلمند.

1- بريطانيا تتبع أمريكا وتحظر حمل الأجهزة الإلكترونية على الطائرات

شخص يحمل لوحة إلكترونية على متن طائرة في فيرجينيا- أرشيفية(أ ف ب)

أفادت وسائل إعلام بريطانية إلى أن المملكة المتحدة من المتوقع أن تعلن حظرا على حمل بعض الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات المتجهة إليها، بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة خطوة مماثلة.

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2- روسيا تنفي تأسيس قاعدة عسكرية في شمال سوريا

الرئيس الروسي في موسكو الثلاثاء (أ ف ب)

شدد مسؤولين روس على أنه ليس ثمة أي خطط لتأسيس أي قواعد عسكرية جديدة في سوريا، وأن ثمة فرعا لـ "مركز المصالحة" قرب عفرين في محافظة حلب، ومهمته التفاوض بشأن تحقيق هدنات محلية بين الأطراف المتحاربة في سوريا.

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3- استقالة وزير الداخلية الفرنسي

وزير الداخلية الفرنسي برونو لوريو في باريس 21 مارس 2017 (أ ف ب)

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو، المستهدف بتحقيق أولي في وظائف لابنتيه استقالته مؤكدًا "نزاهته".

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4- بدء التحقيق مع رئيسة كوريا الجنوبية

الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة بارك جين تصل النيابة في سيول الثلاثاء (أ ف ب)

بدأ اليوم التحقيق مع رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة، بارك غيون هاي، بشأن فضيحة فساد أطاحت بها من منصبها. وأعربت بارك أمام الصحفيين عن "أسفها" بعد وصولها إلى مقر التحقيق.

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5- قتلى من أفراد جهاز الاستخبارات الأفغاني

قوات الأمن الأفغانية تحيط موقع انفجار في كابول يوم 13 مارس 2017 (أ ف ب)

أعلن مسئول أفغاني مقتل 6 على الأقل من أفراد وحدة تابعة لجهاز الاستخبارات إثر انفجار سيارة مفخخة في إقليم هيلمند بجنوب أفغانستان.

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6- قتلى في هجوم على سوق في نيجيريا

آثار الدمار في مدينة كادونا النيجيرية يوم 23 يوليو 2014 (أ ف ب)

أفادت الشرطة النيجيرية أن مسلحين قتلوا 17 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، بعدما اجتاحوا تجمعا زراعيا في وسط البلاد، في آخر حلقة من سلسلة أعمال العنف المتعلقة بخلافات على حقوق الرعي.

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