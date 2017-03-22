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الأم المثالية بالفيوم: "طلبت من السيسي أمرين وهديته أعظم شيء"

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مصراوي Masrawy

الأم المثالية بالفيومالأم المثالية بالفيوم

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الفيوم - حسين فتحي:

أعربت أميرة محمود راغب، الفائزة بلقب الأم المثالية في محافظة الفيوم، عن سعادتها بلقاء الرئيس عبد الفتاح , خلال تكريم الأمهات المثاليات مساء اليوم الثلاثاء، وكشفت عما طلبته خلال الحفل من الرئيس.

وأوضحت راغب أنها تقدمت بطلبين إلى رئيس الجمهورية الأول لتشغيل نجلها أحمد محمد عبد الله داود الحاصل على بكالوريوس تربية رياضية, والثاني لابنتها شيماء الحاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية من جامعة الفيوم.

كافحت راغب لتربية أبنائها الثلاثة بعد وفاة زوجها في العام 1995 بعد 5 سنوات من زواجها, ثم أصيبت بعدة أمراض صدمةً بعد وفاة شقيقها المحامي الذي كان يساعدها في تربية أولادها، مؤجلاً مشروع زواجه إلى أن وصل عمره إلى 35 عامًا, ثم توفى بعد زواجة بـ 5 أشهر.

كُرمت راغب مساء اليوم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما أهدته نسخة من المصحف، قالت عنها: "أهديته كتاب الله أعظم شيئ يجنبه شرور الأعداء ويحفظ والمصريين من كل مكروه وسوء".

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