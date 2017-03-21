فيديو| أحمد سالم: «صحة مصر بتتحسن.. ويجب الدعاء لها»

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هنأ الإعلامي أحمد سالم، الدولة المصرية في ذكرى الاحتفال بعيد المرأة المصرية وعيد المرة، موضحًا أن مصر هي أم الجميع، وعودت الجميع على المسؤولية، وكانت تساعد جيرانها في السبعينات؛ للوقوف على أرجلهم مرة أخرى.

وأضاف "سالم"، خلال تقديمه برنامج "المصري أفندي 360"، على قناة "القاهرة والناس"، أن مصر دائما تشعر مواطنيها بالأمن والأمان، موضحًا أن فصيل الإخوان كان يحاول السيطرة عليها وإخضاعها، لكن رفض الشعب المصري خوفًا على "أمه" مصر.

وتابع: "مصر تعبت شوية، زي ما أي حد بيتعب، بس صحتها بدأت تتحسن ويجب الدعوة لها، والوقوف بجانب القيادة السياسية وقفة الرجل الواحد من أجل النهوض بالدولة".