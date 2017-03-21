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رئيس «الشباب» بالبرلمان: مشكلة الوجبة المدرسية في التداول والحفظ

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رئيس «الشباب» بالبرلمان: مشكلة الوجبة المدرسية في التداول والحفظ رئيس «الشباب» بالبرلمان: مشكلة الوجبة المدرسية في التداول والحفظ

التحرير

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قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب بالبرلمان، إنه يجب تطوير منظومة التغذية المدرسية، بعد وقائع تسمم العديد من الطلاب في مختلف التخصصات، موضحًا أنه حال إعطاء الطلاب دعم نقدي لن يختلف الأمر كثيرًا.

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المصري أفندي 360 "، مع الإعلامي أحمد سالم، على قناة "القاهرة والناس"، أنه يجب إعطاء الطالب وجبات تعطي طاقة، مثل البسكويت بالشيوكلاتة، أو بلح وغيرها من المنتجات المفيدة.

وتابع: " هي التغذية المدرسية بتطلع من مصنع محترم تحت رقابة وزارة محترمة، المشكلة كلها في التداول والحفظ والنقل".

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التحرير

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