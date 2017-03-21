فيديو وصور| «مأساة أم».. اكتشفت إصابة نجلتيها بمرض نادر والصحة: هنساعد بـ12 ألف فقط

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كتبت- سمر فتحي:

- أنغام: علاج رباب يحتاج 120 ألف جنيه إسترليني.. و"مش عارفة هعالج التانية إزاي"

- أناشد الرئيس التدخل لعلاج نجلتي بلندن وتأخر العلاج أصابها بـ7 أورام



في سن الـ16 عامًا بدأت رباب رحلة المرض، وحسب الأطباء، فإنها مصابة بما يسمى ورم جزع المخ، ورغم محاولات كثيرة للعلاج، إلا أن الأطباء عجزوا عن علاج حالتها في مصر، وأخبروها في النهاية أن علاجها يحتاج إلى السفر للخارج، وأنه سوف يكلف قرابة 120 جنيه استرليني.

وقع الرقم على أذن الأم، لم يكن أقل إيلاماً من عذاب المرض الذي تشعر بها نجلتها، بل ربما كادت الصدمة تقضي على أملها الذي ظلت لسنوات متعلقة به.

"التحرير" توجهت إلى المستشفى حيث قابلتنا الأم «أنغام» والتي قضت عيد الأم بجوار نجلتها «رباب» صاحبة الـ26 عاماً، الأم تحدثت قائلة إن وزارة الصحة ساهمت بمبلغ 12 ألف جنيه فقط لعلاج نجلتها التي يتكلف علاجها بحسب الخبراء 120 ألف جنيه استرليني، وهو ما يعني أن الوضع يبقى على ما هو عليه.

واستكلمت الأم: «توجهنا إلى أكبر الأطباء في مصر، الذين قاموا بفحص رباب، والذين أجمعوا على طبيعة المرض، وبالتواصل مع وزارة الصحة، حصلنا على قرار علاج على نفقة الدولة لإجراء العملية، وكانت المفاجأة أن الخبراء الأجانب أكدوا أن العملية تحتاج إلى 120 ألف جنيه استرليني، فيما وافقت الصحة على المساعدة بـ12 ألف فقط.. أجيب منين؟ بنتي هتروح مني».

وأضافت الأم: «ضيق اليد أبقى رباب 4 سنوات في حالة اللاحركة داخل المستشفيات تقاوم المرض ذاتياً، وبالأدوية المتاحة، وقبل وفاة والدها شخص أطباء فرنسيون الحالة بأنها ورم واحد، لكن التأخر في سفرها للعلاج في الخارج جعلها الآن تعاني من 7 أورام».

وبدموع لا تتوقف، قالت الأم: «وزارة الصحة أصدرت قراراً بعلاج نجلتي على نفقتها داخل مستشفى مدينة السلام بالقاهرة، ورفضوا السفر والمتابعة بالخارج، بالرغم من خطورة الحالة».

وقالت الأم: «كانت رباب تشعر بثقل في يداها وصداع شديد، فتوجهنا إلى الطبيب المعالج بمستشفى الجلاء، حيث كانت نجلتها تتحدث وتتفاعل معها، وفور دخولها المستشفى بساعات، دخلت في غيبوبة تامة لم تستفق منها حتى الآن، وتم وضعها على جهاز تنفس إلى أن تعود للوعى من جديد».

وتابعت «أنغام»: "اتعذب بسبب علمي بأن هناك علاجًا لنجلتي ولكني عاجزة عن علاجها، يعتصرني الألم يومياً بسبب عدم قدرتي على توفير قيمة العلاج، فابنتي في بداية مرضها قاومت، واستطاعت الحصول عل الثانوية العامة، وتمكنت من دخول الجامعة، بل كانت الأولى على دفعتها، وتمنيت أن أفرح بها وأراها زوجة وأم".

لم تتمالك الأم نفسها، من شدة البكاء، وقالت: "مصيبتي تضاعفت عندما فقدت نجلتي الأخرى النطق منذ أشهر، واكتشفت أنها تعاني من نزيف بالمخ، حيث قام الأطباء بعمل قسطرة لشفط الدماء".

واختتمت "الأم" البائسة حديثها لـ«التحرير» بتوجيه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصحاب القلوب الرحيمة، طالبته فيها بالتدخل لإنقاذ ابنتها التى ترقد حاليا فى غيبوبة بغرفة العناية المركزة بمستشفى الجلاء بعد إصابتها بورم فى جذع المخ، ومساعدتها في السماح لنجلتها بالسفر لإجراء عملية بلندن، وبخاصة أن الأطباء كشفوا أن نجلتها الأخرى تعاني من نفس المرض.