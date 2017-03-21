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السيسي: 250 مليون جنيه لخدمات الطفولة لتمكين الأمهات من العمل

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السيسي: 250 مليون جنيه لخدمات الطفولة لتمكين الأمهات من العمل السيسي: 250 مليون جنيه لخدمات الطفولة لتمكين الأمهات من العمل

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه أصدر عدة قرارات لتمكين المرأة المصرية والحفاظ على حقوقها ووضعها فى المكانة التى تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، مؤكدًا أن ذلك يأتي التزاما بالدستور الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري، ويرسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالًا بما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق.

وأضاف السيسى، خلال كلمته باحتفالية المرأة المصرية، إن القرارات تأتى اتساقا مع رؤية 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، التى تسعى لبناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته، من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعى لكافة الفئات، وإيمانا من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة فى أوجه العمل الوطنى.

وأوضح ، أن وزارة التضامن الاجتماعى كلفت بدعم أسر المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا من خلال برامج دعم ميسرة يقدمها بنك ناصر الاجتماعى بقيمة 50 مليون جنيه؛ لإتاحة البنية التحتية التى تيسر على المرأة حياتها اليومية فى القرى الأكثر احتياجا.

وقرر الرئيس تكليف وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هى وثيقة العمل للأعوام المقبلة؛ لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية، وتكليف "التضامن" بالتنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة، بإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر، تمول من صندوق "تحيا مصر" ومن خلال بنك ناصر الاجتماعى لتحقق تمكينا اقتصاديا للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجا، على أن يتم تخصيص مبلغ 250 مليون جنيه لصالح هذه المبادرة.

 كما كلف الرئيس الحكومة بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير خدمات الطفولة المبكرة، بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل والمساهمة فى بناء الدولة مع الاستمرار فى التوسع فى برامج التغذية المدرسية.

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التحرير

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