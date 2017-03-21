مواطن يستغيث: «مابتحكرش من 4 سنين.. وعاوز أتعالج بمستشفى عسكري»

التحرير

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وجه السيد علي محمد، وشهرته العربي زيوطة، من مدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، نداء استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الصحة، لعلاجه على نفقة الدولة أو في أحد المستشفيات العسكرية، بعد جلوسه في الفراش منذ 4 سنوات، لم ير الشارع بسبب ورم في قدمه اليسرى.

وقال زيوطة، 45 عاما، في حديثه لـ"التحرير": "أعمل مكوجي منذ الصغر، ومنذ 4 سنوات أصبت في قدمي بمرض لا أعرفه نتج عنه ورم كبير في القدم اليسرى، وكنت عندما أذهب إلى طبيب يقول لي اسم غريب وأذهب لطبيب آخر يقول لي عندك مرض مجهول، وهناك من يقول إن قدمي بها مشكلة في الشريان وتجمع المياه".

وتابع :"آخر طبيب ذهبت له في المنزلة أكد أن علاجي سهل والمطلوب 150 ألف جنيه لإجراء عملية جراحية في القدم"، مضيفًا: "نفس الطبيب أبلغني أنه يمكن إجراء العملية في مستشفى القبة أو الحسين".

وأضاف أتمنى أن يصل صوتي إلي الرئيس السيسي أو رجال الخير، لكي أستطيع السير مرة أخرى على قدمي والعمل من جديد كأي مواطن مصري، مشيرا إلى أنه يربط قدمه المصابة عن برباط ضاغط ليخف الورم قليلاً، ومع ذلك لا يسنطيع وضع قدمه على الأرض.