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الخارجية: السجال بين المصريين والسودانيين «مقلق»

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الخارجية: السجال بين المصريين والسودانيين «مقلق» الخارجية: السجال بين المصريين والسودانيين «مقلق»

التحرير

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انتقد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، حالة التشاحن بين المصريين والسودانيين، التي جاءت على خلفية تصريحات لوزير الإعلام السوداني، بأن "فرعون" الذي ذكر في القرآن "سوداني".

وقال أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المصري أفندي 360 "،   على قناة "القاهرة والناس" مع الإعلامي أحمد سالم، إنه من المؤسف والمقلق وقوع سجال بين الطرفين، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكذلك في وسائل الإعلام.

 وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية، سامح شكري، اتصل هاتفيًا بنظيره السوداني؛ للتأكيد أن التصعيد غير مرغوب فيه، وتحديد حل للخروج من الأزمة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن الإعلام سلطة مستقلة، كما أن مواقع التواصل الاجتماعي وما ينشر عليها تعبر عن رأي أشخاص فقط، وما يحدث فيها لا يعبر بأي شكل عن مواقف الدولتين والشعبين.

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التحرير

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