وزيرة التضامن: الرئيس أعلى من قيمة الاحتفال بعيد الأم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إن المرأة في القلب من خطط وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن برنامج تكافل وكرامة الذي أتاح الدعم النقدي المشروط لمليون ونصف مليون إمرأة مصرية ليسـتفيد منه حتى الآن نحو 6 ملايين مواطن، وقد تم صرف 6 مليارات و 200 مليون جنيه من بداية البرنامج منذ مارس 2015 في 5630 قرية.

وأضافت، خلال الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة عيد ويوم المرأة المصرية، أنه تم تطويُر مراكزَ استقبالِ المرأةَ وتدريب العاملين بها وتم إتاحة قروض متناهية في الصغر لزيادة دخل المرأة في 444 قرية بقيمة تجاوزت 40 مليون جنيه لعدد 20 ألف امرأة كما تعمل الوزارة على تطوير الحضانات؛ لتمكين مزيد من النساء للانضمام لسوق العمل.

وبيَّنت أن الرئيس أعاد تشكيل المجلس القومي للمرأة؛ ليلعب دوراً فاعلاً ومؤثراً، باعتباره الآلية الوطنية التي تمثل مصر علي الصعيدين المحلي والدولي، ليكون داعماً لمؤسسات الدولة المختلفة في قضايا تمكين المرأة.

وذكرت أن الرئيس خصص عاماً للمرأة، موضحة أنه يرسل الإشارة تلو الأخرى ليعرب عن تقديره في كل مناسبة للمرأة المصرية، متابعة: "فهو من زار ضحية التحرش وقدم لها الأزهار والاعتذار نيابة عنا جميعاً، وهو من استقبل وأكرم صيصة، السيدة التي عاشت متنكرة في زي الرجال هرباً من تقاليد قاسية في الأقصر، وهو من كرم سيدة العربة مني ابنة الإسكندرية إعلاء لقيمة العمل والكفاح، وهو من أعلى من قيمة احتفال مصر بعيد الأم، فبعد أن كان يتم على مستوى كل محافظة وفي الوزارة، صار احتفالاً رئاسياً يشرف بحضور الرئيس الذي يستقبل الأمهات للعام الثالث، ويشد على أيديهن ويمنحهن وسام الكمال".

ونوهت بأن "التضامن" وضعت هذا العام معايير جديدة تحتفي بالأسرة الصغيرة والأم العاملة، والتي أكمل أولادها تعليمهم الجامعي.

وجددت الوزيرة تأكيدها أن الاحتفال اليوم يمثل تحية إعزاز واحترام وإكبار لكل أم مصرية، واعترافا بفضلها وقدرها على امتداد محافظات مصر، مشيرة إلى تكريم الرئيس اليوم لأم لذوي إعاقة وأم بديلة وأم لشهيد من شهداء الشرطة وأم لشهيد من شهداء القوات المسلحة، موضحة :"نحن هنا اليوم بتكريمنا هذه الفئات نعبر عن شكرنا لأمهات مصر ولأمهات شهدائِنا الأبرار.. فأمهات الشهداء لسن ككل الأمهات ، فكل أم تقدم عمرها لأبنائها، أما أم الشهيد فقدمت عمرها ثم قدمت أبنها فداءً لنا وفداء لمصر".

واختتمت كلمتها بشكر الرئيس على تكريمه للأمهات المصريات، منوهة بأن وسام الكمال الممنوح للأمهات المصريات في كل عام هو رمز وإشارة إلي المسئولية الكبرى الملقاة على عاتق كل أمٍ في مصر حيث يحملها مسئولية حسن الرعاية والتربية وزرع القيم والأخلاق والاستثمار في تعليم أبنائها قيم العمل والشرف والانتماء للوطن.