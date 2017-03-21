«فيلموتس» يتولى مهمة تدريب كوت ديفوار

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أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي، تعيين مدرب منتخب بلجيكا السابق، مارك فيلموتس، مدرباً جديداً لمنتخب كوت ديفوار، خلفاً للفرنسي ميشال دوسوييه.

وتولى اللاعب الدولي السابق فيلموتس صاحب الـ48 عاماً، الإشراف على منتخب بلاده منذ 2012 حتى عام 2016 قبل أن يقال من منصبه بعد خروج بلجيكا من ربع نهائي كأس أوروبا بفرنسا.

وسيخلف فيلموتس، الفرنسي دوسوييه، الذي أقيل بدوره بعد خروج حامل اللقب من الدور الأول في كأس الأمم الإفريقية 2017 في الجابون.

ويستعد فيلموتس لخوض مغامرته الإفريقية التي تستمر لمدة عامين، وتتركز مهمته الأولى على تأهيل كوت ديفوار إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا، ونهائيات أمم إفريقيا 2019، في الكاميرون الفائزة باللقب.