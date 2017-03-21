عرفة السيد في المنتخب بعد غياب 870 يوما.. كيف تحول «الفاشل» إلى مهاجم مصر الأول؟

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ملخص ميدو كان قائد الزمالك (مدرب) أيام المشيان وعشان كده هنقول إنه فاشل "قفي ننظرميدوا مهاجم لا يصلح ومشي..

قبل ثلاثة أعوام كان عرفة السيد، مهاجم وادي دجلة الحالي، والزمالك السابق، بالنسة لجماهير النادي الأبيض، صفقة فاشلة، وكان مهاجم الزمالك في موسم 2014، فاشلًا في نظر، أحمد حسام ميدو، المدير الفني للنادي الأبيض حينها، حيث لعب في 11 مباراة لم يتمكن من إحراز أي أهداف.

وفي ظل وجود أحمد علي، ودومنيك دا سيلفا، وأحمد جعفر، ظهر عرفة السيد بشكل غير مرض على الإطلاق.

تمكن أحمد علي من إحراز 5 أهداف موسم 2013/2014، وجاء الموريتاني دومنيك دا سيلفا في المرتبه الثانية حيث سجل 3 أهداف، وسجل أحمد جعفر هدفا وحيدا.

ودارت الأيام وانضم عرفة السيد، مهاجم وادي دجلة الحالي لمعسكر المنتخب الوطني، تحت قادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، ضمن استعدادات الفراعنة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

رحيله عن الزمالك..

وتحدث عرفة السيد، مهاجم نادي وادي دجلة، والمنضمم، حديثًا، لصفوف منتخب مصر عن فترة لعبه في نادي الزمالك موسم 2013 -2014.

وقال إنه انضم للزمالك بعد رحيله عن الجونة، وكان مسؤولي الأخير قد رفضوا الحصول على قيمة الصفقة من الفريق الأبيض عن طريق "شيكات" وطلبوا الحصول عليها كاملة "كاش".

وأكد مهاجم وادي دجلة، أنه كتب على نفسه "شيكات" لناديه السابق الجونة وما زال يسددها حتى الآن، وهو لم يحصل سوى على 90 ألف جنيه من عقده وكانت قيمة الصفقة 700 ألف جنيه.

ميدو عن عرفة السيد..

قال ميدو إن عرفة السيد اختلف تمامًا عما كان عليه في نادي الزمالك، وأكد أن الأندية الكبيرة عادة يجب أن تمتلك روح المنافسة، مشيرًا إلى أن أندية الأهلي والزمالك يمتلكان حوالي 4 مهاجمين يتنافسون بشكل دائم على مكان أساسي.

وعن الفترة الحالية أكد ميدو أنه تعامل مع عرفة السيد بشكل مختلف من حيث الصبر وإعطائه فرص كثيرة، ومنحه الثقة.

ويقدم لكم «التحرير» في التقرير التالي أبرز ما قدمه عرفة السيد مع الأندية التي انضم إليها..

نادي الزمالك

لعب عرفة السيد مع نادي الزمالك في 11 مباراة لم يستطع إحراز أي هدف خلال مسيرته مع النادي الأبيض.

طلائع الجيش..

اضم عرفة السيد لنادي طلائع الجيش عام 2014، حيث تمكن من إحراز 14 هدفا في 51 مباراة.

وادي دجلة..

ظهر عرفة السيد بمستوى جيد خلال مشاركته مع وادي دجلة بداية من الموسم الجاري، حيث تمكن من إحراز 5 أهداف في 19 مباراة.