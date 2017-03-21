عصام الحضري لرؤساء الأندية: «ركزوا في شغلكوا واحتراموا كوبر»

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طالب عصام الحضري، حارس فريق وادي دجلة، والمنتخب الوطني، الجميع بالتكاتف والوقوف خلف المنتخب وجهازه الفني، لتحقيق حلم الوصول لكأس العالم روسيا 2018.

وقال «السد العالي» خلال مداخلته الهاتفية، مساء اليوم الثلاثاء، ببرنامج «في الاستاد»، الذي يقدمه كريم خطاب عبر إذاعة «نجوم fm» إن قائمة منتخب مصر، هي وجهة نظر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني، ولا يجب على أي شخص التدخل فيها، وأي معسكر دائمًا يشهد خلاف ونقاش.

وأضاف "هذا أمر معتاد حول القائمة من انضم ومن استبعد ومن جديد ومن ليس في مستواه، وفي الأول والآخر إحنا لاعيبة فقط ووجهة نظر الجهاز تحترم، الجهاز الفني هو المسؤول عن اختياراته في جميع المراكز، وسيحاسب عليها".

وتابع "أقول لكل مسؤول في ناديه، لا تقتربوا من منتخب مصر، خليكم في ناديكم ولاعيبتكم، وزي ما كوبر لا يتدخل في فرقكم لا تتدخلوا في عمله، ومفيش حاجة بتستخبى عليه وهو يعلم من ينتقده ولا يغضب".

واختتم بقوله "أطلب من الأجهزة الفنية في الأندية أن تحترم الجهاز الفني لمنتخب مثلما يحدث من كوبر وجهازه، وعلى اللاعبين ترك انتماءاتها والتركيز مع المنتخب".