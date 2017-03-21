العرب اليوم: اشتباكات قوية في دمشق.. وأسر ضحايا 11 سبتمبر يقاضون السعودية

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت المنطقة العربية، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها معارك فى دمشق إضافة إلى اشتباكات الجيش الليبي مع مسلحين

1- معارك طاحنة في شرق دمشق

غارة جوية على تجمع لقوات المعارضة في دمشق الثلاثاء (أ ف ب)

دارت معارك طاحنة في شرق دمشق بعد هجوم جديد للفصائل الجهادية والمقاتلة على مواقع القوات الحكومية السورية، مع الاستعداد لجولة جديدة من المفاوضات في جنيف، الخميس، تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل للنزاع.

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2- أسر ضحايا ''11 سبتمبر'' يقاضون السعودية

الرئيس ترامب يرافق الأمير السعودي في واشنطن يوم 14 مارس 2017 (أ ف ب)

تقدّمت أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة بدعوى قضائية في محكمة مانهاتن، يتهمون فيها السعودية بالتواطؤ مع خاطفي الطائرتين اللتين استُخدِمتا في مهاجمة مركز التجارة العالمي في نيويورك، ما أسفر عن مقتل 3000 شخص تقريبًا، حسبما أفادت صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

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3-التحالف الدولي يكثف غاراته على معقل داعش

اجتماع وزراء دفاع التحالف الدولي ضد داعش في بروكسل يوم 16 فبراير 2017 (أ ف ب)

كثف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة غارات الجوية على مدينة الرقة السورية، عاصمة الخلافة المزعومة لتنظيم داعش، في الأيام الأخيرة، الأمر الذي تسبب في مقتل وإصابة مدنيين، حسبما أفادت جماعة ناشطة.

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4- اشتباكات بين الجيش الليبي ومسلحين

قوات الجيش الليبي الوطني في بنغازي يوم 17 فبراير 2017(أ ف ب)

لقى أربعة عناصر إرهابية مصرعهم من مقاتلي تحالف "أنصار الشريعة" ومجلس "شورى مجاهدي درنة"، خلال الاشتباكات مع الجيش الليبي التي وقعت في منطقة الظهر الحمر جنوب مدينة درنة.

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5- القوات العراقية تحرر مناطق جديدة في الموصل

جندي من قوات مكافحة الإرهاب العراقية في الموصل الثلاثاء (أ ف ب)

تمكنت قوات "مكافحة الإرهاب" العراقية من السيطرة على حي الرسالة ومنطقة شقق نابلس بالساحل الأيمن غربي مدينة الموصل مركز محافظة نينوي، وكبدت تنظيم داعش خسائر في الأرواح والمعدات.

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6- قتلى في الصومال نتيجة الجوع

طفل يعاني من نقص الغذاء في مقديشيو 15 مارس 2017 (أ ف ب)

لقى 26 شخصا على الأقل حتفهم بسبب الجوع في ولاية جوبا لاند جنوبي الصومال، وذلك خلال الساعات الست والثلاثين الماضية (يوم ونصف اليوم).

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