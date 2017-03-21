برلماني بكفر الشيخ: تحويل مستشفى التأمين بفوه إلى "جراحات القلب"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن عضو مجلس النواب عن دائرة فوه ومطوبس النائب فتحي الشرقاوى، اليوم الثلاثاء، موافقة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد راضي، على تحويل مستشفى فوه للتأمين الصحي، إلى مستشفى قلب مفتوح وجراحات متخصصة، وذلك بناءً على طلب تقدم به النائب للوزير.

وفي السياق، قال نائب فوه ومطوبس، لـ "مصراوي"، إن مستشفى فوه كان لا يقدم الخدمة اللائقة بالمواطن وبحجم هذا الصرح الطبي الكبير، مؤكدًا أنه وعلى الرغم من الموافقة على تحويل تخصص المستشفى إلا أنه لا مساس بحقوق حالات التأمين الصحي.​