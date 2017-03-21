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بالصور.. أهالي قرية "عروس بنها" يحاصرون منزل قاتلها

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مصراوي Masrawy

أهالي قرية عروس بنها يحاصرون منزل قاتلها

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

تظاهر العشرات من أهالي قرية كفر الجزار التابعة لمركز بنها في محافظة القليوبية، مساء اليوم الثلاثاء، أمام منزل المتهم بقتل طالبة كلية الآداب تقى ناجي، في القضية المعروفة بـ "عروس بنها".

وفيما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها في محيط موقع التظاهرة، حاصر المتظاهرون منزل المتهم، مرددين هتافات مطالبة بالقصاص وإعدام قتلة المجني عليها.

إلى ذلك، كثفت مديرية أمن الدقهلية من تواجد عناصرها بمحيط منزل المتهم الثاني في القضية، والذي ألقي القبض عليه اليوم بعد ساعات من ضبط المتهم الأول، وذلك تحسبًا لأي تداعيات.

كان مدير أمن القليوبية، اللواء أنور سعيد، تلقى إخطارًا من اللواء علاء سليم، مدير البحث الجنائي، بوصول إشارة من المستشفى بوصول "تقى. ن" طالبة في الفرقة الثالثة بكلية الآداب قسم مكتبات، من قرية كفر الجزار في بنها، جثة هامدة، إثر عدة طعنات في أنحاء جسدها، أثناء ذهاب أسرتها لنقل جهازها لمسكن الزوجية بقرية كفر فرسيس التابعة للمركز استعدادًا لزفافها بعد أسبوع.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين الأول (جار المجني عليها)، والثاني الذي عُثر داخل مسكنه على هاتف المجني عليها وملابس غارقة بالدماء، وأرشد عن سكين كان أداة الجريمة التي ارتكباها بدافع السرقة.

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