5 تكليفات من السيسي للحكومة خلال احتفالية يوم المرأة المصرية

كتبت – سحر عزام :

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الواجب الوطني والمسئولية تقتضي إسراع الخطى في تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها ووضع في المكانة التي تليق بقدراتها التزاما بما جاء في الدستور.

وأضاف السيسي في كلمته باحتفالية يوم المرأة المصرية مساء اليوم الثلاثاء، أن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا بمشاركة فاعلة للمرأة في كافة المجالات، لافتًا لتكليف الحكومة وأجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة باعتبار استراتيجية التمكين 2030 وثيقة عمل للأعوام القادمة.

وأشار الرئيس السيسي بعد ذلك لتكليف وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المؤسسات المعنية بإطلاق مبادرة قومية للمشروعات المتناهية الصغر بالتمويل من خلال صندوق تحيا مصر وبنك ناصر، وتخصيص 250 مليون جنيه لهذه المبادرة لتمكين المرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجًا.

ووجه السيسي بتكليف الحكومة بتخصيص 250 مليون جنيه لوزارة التضامن لتوفير خدمات الطفولة المبكرة، بما يسمح للمرأة المصرية بالخروج والعمل مع الاستمرار، والتوسع في برامج التغذية المدرسية.