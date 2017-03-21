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الحضري يوجه رسالة خاصة لـ«جنش».. ويكشف كواليس احترافه

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الحضري يوجه رسالة خاصة لـ«جنش».. ويكشف كواليس احترافه الحضري يوجه رسالة خاصة لـ«جنش».. ويكشف كواليس احترافه

التحرير

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 وجه حارس فريق وادي دجلة، ومنتخب ، رسالة لحارس الزمالك محمود عبد الرحيم «جنش»، المنضم حديثًا لصفوف الفراعنة، مطالبًا الأخير بالالتزام بتعليمات الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني.

وقال «السد العالي» خلال مداخلته الهاتفية مساء اليوم الثلاثاء، ببرنامج «في الاستاد»، الذي يقدمه كريم خطاب، عبر إذاعة «نجوم fm»، موجهًا حديثه لجنش «هذا أول معسكر لك بالمنتخب، وعليك بالاجتهاد التنافس معنا، وتنفيذ تعليمات أحمد ناجي والجهاز الفني».

وتابع الحضري «لدينا قوام أساسي وكوبر هو صاحب القرارات وكلنا أسرة واحدة، وداخلين على مرحلة صعبة من تصفيات كأس أمم أفريقيا ومباراتنا القادمة أمام تونس، ثم  تصفيات كاس العالم»، مؤكدًا أنه على قناعة مقتنع بكل اختيارات الجهاز الفني، الذي يعمل يبذل جهد كبير. 

وعن تركه لفريقه، قال «الحضري»، إن دجلة من الأندية التي بها استقرار، وما لا يعرفه الجمهور أن علاقته بأحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق أسرية، وأن الأخير يعلم جيدًا رغبتي بالاحتراف في صفوف ليرس البلجيكي، لكنن لن أحترف إلا بموافقته.

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التحرير

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