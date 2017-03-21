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لاعب طائرة الأهلي: تغلبنا على الإجهاد أمام الأهلي الليبي

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لاعب طائرة الأهلي: تغلبنا على الإجهاد أمام الأهلي الليبي لاعب طائرة الأهلي: تغلبنا على الإجهاد أمام الأهلي الليبي

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

أكد أحمد سعيد، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، على الرغبة القوية للاعبي الفريق في الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، والمقامة في تونس حتى 28 من مارس الجاري، لافتًا إلى أن الفريق سيواصل مبارياته في البطولة بنفس الحماس والقوة.

وأضاف سعيد أن اللاعبين نجحوا في حسم التأهل لدور الثمانية باحتلال المركز الأول في المجموعة، لافتًا إلى أن الفوز على الترجي التونسي على ملعبه ووسط جماهيره، كان له أثر عظيم في نفوس اللاعبين، ومنح اللاعبين طاقة إيجابية للاستمرار بكل قوة في البطولة.

وأوضح لاعب الأهلي أن الفريق ظهر بشكل جيد أمام أهلي بني غازي الليبي في ختام دور المجموعات، رغم الإجهاد الكبير الذي عانى منه اللاعبين، نتيجة المجهود الذي بذل في لقاء الترجي.

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التحرير

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