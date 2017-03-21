عبد الحليم عبو: عانينا من الإجهاد خلال مواجهة أهلي بني غازي

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

أعرب عبدالحليم عبو، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على «أهلي بني غازي» الليبي 3-صفر، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الثلاثاء، ضمن ختام دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري.

وقال «عبو» عقب المباراة إن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، وحققوا الفوز في المباريات الثلاثة بالدور الأول من البطولة، مشيرًا إلى أن اللاعبين عانوا من إجهاد كبير، خلال مباراة أهلي بني غازي، لكنهم تغلبوا على الظروف كافة وحققوا الفوز.

وأكد لاعب الأهلي على أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم تصميم كبير على العودة إلى مصر باللقب الأفريقي؛ لتعويض الجماهير عن خسارة لقب الدوري، لافتًا إلى أن الفوز الذي حققه الفريق على الترجي منح الفريق دفعة معنوية هائلة للاستمرار على نفس المستوى خلال البطولة.