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محمد عبدالمنعم: الأهلي جاهز لمواجهة أي منافس

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محمد عبدالمنعم: الأهلي جاهز لمواجهة أي منافس محمد عبدالمنعم: الأهلي جاهز لمواجهة أي منافس

التحرير

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أحمد سعيد و أحمد شحاتة

أكد محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق المطلوب خلال الدور الأول من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي تستضيفها تونس حتى 28 من مارس الجاري؛ بعد الفوز في المواجهات الثلاثة أمام بافيا الكاميروني، والترجي التونسي، وأهلي بني غازي الليبي، والتأهل لدور الثمانية كأول المجموعة.

وقال «منعم» عقب الفوز على أهلي بني غازي اليوم، الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة، إن اللاعبين استعدوا جيدًا للمباراة، ودرسوا الفريق الليبي بشكل جيد من خلال الفيديوهات التي عرضها الجهاز الفني، بقيادة الكابتن محمد مصيلحي.

وأوضح لاعب الأهلي أن اللاعبين تأثروا بالإجهاد؛ نتيجة المجهود الذهني والبدني الذي بذلوه خلال لقاء الترجي أمس، لافتًا إلى أن الفريق نجح في تحقيق ما خطط له من البداية، وأن المشوار لم يكتمل حتى الآن.

وأضاف «منعم» أن الأهلي لا يفضل مواجهة فريق عن الآخر؛ حيث إن الجهاز الفني واللاعبين مستعدون لمقابلة أي فريق والفوز عليه، كون الهدف الأكبر للفريق هو الفوز بالبطولة.

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التحرير

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