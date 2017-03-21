ستراكا: الإسماعيلي قادر على المنافسة لكن بشروط

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قال فرانز ستراكا، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، إن فريقه يستطيع المنافسة على البطولات، لكن عندما تتوافر عدة شروط.

وأكد ستراكا "الأمر يتعلق بجودة وكفائة اللاعبين، وبالفعل الفريق يضم مجموعة من اللاعبين لديهم جودة لكن نحتاج للعمل معهم".

وأضاف المدير الفني لفريق الدراويش عبر قناة «أون سبورت» "نعمل على تطوير مستوى اللاعبين، والظهور بشكل أفضل، وفي المستقبل سنكون قادرين للمنافسة على البطولات".

وأتم تصريحاته "المنافسة في الدوري المصري لا تقتصر على الأهلي والزمالك فقط، لأن أندية مثل المصري وسموحة والمقاصة ينافسون بقوة، وهذا ينعكس بشكل واضح على أداء منتخب مصر".