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سيد معوض: «البدري رجل المرحلة.. وبدونه سيعاني الأهلي»

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سيد معوض: «البدري رجل المرحلة.. وبدونه سيعاني الأهلي» سيد معوض: «البدري رجل المرحلة.. وبدونه سيعاني الأهلي»

التحرير

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 قال سيد معوض، المدرب المساعد لفريق الأهلي، إن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، هو الرجل الأنسب للفريق في هذه المرحلة.

وأضاف «معوض»، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «في الاستاد»، الذي يقدمه كريم خطاب، عبر إذاعة نجوم fm، أن التأهل أولًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا مهم، والخروج من دور الـ32 كان سيكون غير طبيعي وممكن تضيع الموسم ككل لو هذا حدث لا قدر الله.

وتابع: "تأهلنا في ظروف صعبة ونحن من صعبنا الأمور من المباراة الأولى على ملعبنا"، مشيرا إلى أن الفريق نجح من الناحية التكتيكية.

وعن غضب الجهاز الفني بشأن قيد 29 لاعبًا في قائمة الفريق مع بداية الموسم، ققال «لما عدينا مرحلة مهمة من الموسم وموضوع غلق القائمة على 29 لاعبا كان صعبًا جدا، خصوصا أنك تظلم ناشئين وغير قادرين على تصعيدهم، واللاعبين الآخرين في القائمة يتأثرون والذين يتم استبعادهم لاعبين جيدين أيضا».

وأضاف «كل اللاعبين في القائمة الأساسية أسماء قوية، وخروج لاعبين من التدريب نفسه أمر صعب جدا، اللي عمل قائمة 29 لاعبا (جريمة)، الأهلي كان سيعاني مع أي مدرب آخر غير البدري».

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التحرير

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