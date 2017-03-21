محمد مصيلحي: راضٍ عن أداء طائرة الأهلي بدور المجموعات.. ولن نتنازل عن اللقب

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أحمد سعيد وأحمد شحاتة

أعرب محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، عن رضاه بأداء الفريق خلال مباراة أهلي بني غازي الليبي، التي أقيمت اليوم، الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، والتي فاز بها الأهلي 3-1.

وقال مصيلحي، عقب المباراة، إن اللاعبين ظهروا بشكل جيد، رغم معاناتهم من الإجهاد البدني والذهني الذي بذله اللاعبون خلال مواجهة الترجي التونسي أمس، الاثنين.

وأضاف المدير الفني للأهلي أن اللاعبين تغلبوا على كل الظروف الصعبة ونجحوا في تحقيق الفوز بالمواجهات الثلاثة في دور المجموعات، والتأهل إلى دور الثمانية من البطولة كأول المجموعة، لافتًا إلى أن الجميع أدَّى ما عليه ولم يقصِّر أي من اللاعبين.

وأوضح مصيلحي أن الفريق في طريقه لتحقيق الهدف الذي أتى به إلى تونس وهو العودة إلى مصر بكأس البطولة، لافتًا إلى أن الفريق سيبدأ من غدٍ الاستعداد بشكل جيد لمواجهة دور الثمانية.