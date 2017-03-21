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وزيرة التضامن: حدثت نقلة نوعية للمرأة في عهد الرئيس

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وزيرة التضامن: حدثت نقلة نوعية للمرأة في عهد الرئيس وزيرة التضامن: حدثت نقلة نوعية للمرأة في عهد الرئيس

التحرير

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قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الله اختص المرأة وكرمها بأن خلقها قادرةً ومؤهلةً لتلعب عدة أدوارٍ أهمها وأكرمها دور الأم.

وأضافت، في احتفالية يوم المرأة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الثاثاء، أن الأم ليست فقط من تنجب الأولاَد والبنات، ولكنها كُل امرأةٍ اتسمت بالعطاء، قائلة: "قد تكون عمة أو خالة ترعي أبناء وبنات الإخوة أو جدة ترعى الأحفاد أو أما بديلة ترعي أبناء زوجها وتراعي فيهم الله، أو أما تكفل أيتاماً تبتغي بهم وجه الله، وقد تكون مُدرسة تبث في تلاميذها المبادَئ والأخلاَق وحب العلم والعمل والانتماءَ للوطن، وقد تكون ممرضة أو طبيبة تحنو حنو الأم على المرضى".

وأشارت الوزيرة إلى أن المرأة رمز العطاءِ في كلِ موقع وزمان، " فهي الوتد والسند وعمادُ الأسرة، وهي نصف المجتمع والأم والأخت والابنة لنصفه الثاني".

وتابعت: "توجيهات الرئيس للحكومة واضحة ومحددة في برنامجه الرئاسي بأهمية تمكين المرأة في مختلف مجالات وخطط التنمية"، معقبة: "بالفعل حدثت نقلة نوعية على أرض الواقع خلال الفترة الماضية، حيث يشهد مجلس النواب أعلى تمثيل للمرأة في تاريخ بـ 90 نائبة، يساهمن في صياغة التشريعات اللازمة لتحقيق التنمية، بما يعكس طموحات المرأة ويستجيب لاحتياجاتها، وفي ، وضع الرئيس ثقته في المرأة،  بتكليفها بملفات متنوعة ومتعددة ومؤثرة وكلف الرئيسُ هذا العام ولأول مرة في تاريخ مصر امرأة محافظاً لأحد أكبر محافظات مصر".

وأضافت: "أفتخر بأن الحكومة أعدت عدة تشريعات مهمة من شأنها حماية المرأة وتمكينها، منها قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث و القانون الذي يغلظ العقوبة علي من يحرم المرأة من ميراثها، كما صدر قانون مضاعفة موارد صندوق تأمين الأسرة الذي سدد هذا العام النفقة لـ 262 ألف مطلقة".

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التحرير

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