السيسي: 250 مليون جنيه من «تحيا مصر» لدعم المرأة المعيلة

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قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكليف حكومة شريف إسماعيل والمجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن، بإطلاق مبادرة قومية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، من صندوق "تحيا مصر".

وأضاف السيسي، خلال كلمته بيوم المرأة المصرية، "سيتم تخصيص 250 مليون جنيه لصالح هذه المبادرة، من خلال بنك ناصر الاجتماعي؛ لتمكين اقتصادي للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجًا".

وتابع: "سيتم تكليف وزارة التضامن بدعم أسر المرأة المعيلة، والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال برامج دعم يقدمها بنك ناصر، لإتاحة بنية تحتية، تسهل على المرأة المصرية المعيشة في القرى الأكثر احتياج".