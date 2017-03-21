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السيسي: 250 مليون جنيه من «تحيا مصر» لدعم المرأة المعيلة

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السيسي: 250 مليون جنيه من «تحيا مصر» لدعم المرأة المعيلة السيسي: 250 مليون جنيه من «تحيا مصر» لدعم المرأة المعيلة

التحرير

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قرر الرئيس عبد الفتاح ، تكليف حكومة شريف إسماعيل والمجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن، بإطلاق مبادرة قومية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، من صندوق "تحيا ".

وأضاف السيسي، خلال كلمته بيوم المرأة المصرية، "سيتم تخصيص 250 مليون جنيه لصالح هذه المبادرة، من خلال بنك ناصر الاجتماعي؛ لتمكين اقتصادي للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجًا".

وتابع: "سيتم تكليف وزارة التضامن بدعم أسر المرأة المعيلة، والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال برامج دعم يقدمها بنك ناصر، لإتاحة بنية تحتية، تسهل على المرأة المصرية المعيشة في القرى الأكثر احتياج".

 

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