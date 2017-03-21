السيسي: المرأة المصرية ضمير الوطن وحارس مقدراته

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المرأة المصرية أيقونة في مسيرة العمل الوطني والإنساني، موضحا أنها على مدار التاريخ تمثل صوت ضمير الوطن وحارس مقدراته، وشاهدا وصانعا لمجد هذا الوطن، فالجزء الأكبر من عظمته استمده من روعة المرأة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته باحتفالية المرأة المصرية، "المرأة دائما اللون الأكثر بهجة في اللوحة، فقد لعبت دورًا مصيريًا في الحضارة فكانت الزوجة ظهير لزوجها في البناء والزراعة وتقف بجواره في الأزمات".

وتابع: "شهيدات الوطن الثائرات سقطوا أمام جنود الاحتلال أثناء تظاهراتهن بقيادة السيدة هدى الشعراوي"، موضحًا أن التاريخ يؤكد أن المرأة شريك فاعل في كل إنجازات الوطن.