أخبار عاجلة

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية -
سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

السيسي: المرأة المصرية ضمير الوطن وحارس مقدراته

Google+ Print
السيسي: المرأة المصرية ضمير الوطن وحارس مقدراته السيسي: المرأة المصرية ضمير الوطن وحارس مقدراته

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الرئيس عبد الفتاح ، إن المرأة المصرية أيقونة في مسيرة العمل الوطني والإنساني، موضحا أنها على مدار التاريخ  تمثل صوت ضمير الوطن وحارس مقدراته، وشاهدا وصانعا لمجد هذا الوطن، فالجزء الأكبر من عظمته استمده من روعة المرأة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته باحتفالية المرأة المصرية، "المرأة دائما اللون الأكثر بهجة في اللوحة، فقد لعبت دورًا مصيريًا في الحضارة فكانت الزوجة ظهير لزوجها في البناء والزراعة وتقف بجواره في الأزمات".

وتابع: "شهيدات الوطن الثائرات سقطوا أمام جنود الاحتلال أثناء تظاهراتهن بقيادة السيدة هدى الشعراوي"، موضحًا أن التاريخ يؤكد أن المرأة شريك فاعل في كل إنجازات الوطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الأخبار - شكري : لقاء السيسي وسلمان على هامش القمة العربية يشير لعمق العلاقات

الأخبار - شكري : لقاء السيسي وسلمان على هامش القمة العربية يشير لعمق العلاقات

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»