«محلية البرلمان»: تطبيق مشروع «ميكنة» المعاملات المالية أهم وسائل مكافحة الفساد

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وجه النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بيانا عاجلا إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بخصوص مشروع ميكنة منظومة حصر تفاصيل المعاملات المالية للدولة.

وأضاف عبد الواحد، فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن تطبيق مشروع ميكنة المعاملات المالية من أهم وسائل مكافحة الفساد فى مصر، ومن الواجب تعميمه ليشمل كل المعاملات المالية من حوافز ومكافآت وغيرها، لافتًا إلى أن وزارة المالية لم تبن حتى الآن مركزا للدفع الإلكترونى، بل تتم كل خدمات التحصيل والمرتبات من خلال مركز داخل شركة أى فاينانس تم بناؤه من أموال الوزارة.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، أن ميكنة المعاملات المالية تساعد بشكل كبير على تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى مساعدة الجهات الرقابية على تتبع المعاملات المالية والتأكد من عدم التهرب الضريبي، مؤكداً أن 70% من الاقتصاد فى مصر يعتبر غير رسمي، وهو ما يجعل الدولة لا تستطيع الرقابة على هذه المعاملات، مما يؤثر على الموازنة العامة بشكل سلبي.