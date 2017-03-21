كمال عامر: زيارة «السيسي» لأمريكا توطد العلاقات بين البلدين

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وصف النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأمريكا بالزيارة الهامة، لأنها تأتي في توقيت هام لتوطيد العلاقات المصرية الأمريكية بعد فترة توتر في ظل الإدارة السابقة.

وأكد عامر، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، ثقته في قدرات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة هذه العلاقات إلى سابق عهدها، كما أن الإدارة الأمريكية الجديدة تعلم أن مصر أهم الركائز في المنطقة، وخاصة في حربها ضد الإرهاب.

وتابع: لقد جمعتني الخدمة بالرئيس منذ أن كان المقدم عبدالفتاح السيسي حيث اخترته لكل سماته السابقة كأحد الضباط البارزين والمؤثرين في الهيئة، التي كنت أعمل بها إدارة المخابرات والاستطلاع، وكان دليل الاختيار الخلق والكفاءة والشجاعة، والهدوء والفكر الخلاق والرؤية الثاقبة التي تتطلبها المهمة الموكلة إليه في هذه الهيئة.