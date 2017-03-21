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رئيس وزراء لبنان يصل مصر في زيارة لـ 3 أيام

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رئيس وزراء لبنان يصل مصر في زيارة لـ 3 أيام رئيس وزراء لبنان يصل مصر في زيارة لـ 3 أيام

التحرير

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أعلن مجلس الوزراء أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، استقبل بمطار القاهرة اليوم، الثلاثاء، سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، وذلك فى مستهل زيارته لمصر على رأس وفد رسمى، التى تستغرق ثلاثة أيام لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين فى شتى المجالات.

وأوضح المجلس فى بيان له، أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، ومنتدى الأعمال المصرى اللبنانى، فضلاً عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين فى عدد من مجالات التعاون المشترك وذلك فى ضوء حرص الجانبين على الارتقاء بأطر التعاون القائمة لآفاق جديدة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

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