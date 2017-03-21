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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: تنهمك بجدول أعمال مكثف وعليك أن تنجز القسم الأكبر منه سريعاً، لكنك قادر على إنجاز المهمة على أكمل وجه

عاطفياً: أجواء ممتازة مع الشريك خلال هذه الفترة، ولعل الصدق يساهم في خلق هذه الأجواء 

صحياً: انتعال الكعب العالي بكثرة يسبب آلاماً للظهر، يستحسن الاستعاضة عنه بكعب متوسط الارتفاع 

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر:ارب حظ

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