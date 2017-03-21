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الأمير: 3400 سيدة تتولى منصب "عميد معهد أزهري"

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الأمير: 3400 سيدة تتولى منصب "عميد معهد أزهري" الأمير: 3400 سيدة تتولى منصب "عميد معهد أزهري"

مصراوي Masrawy

الدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأز

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنَّ الأزهر منذ إنشائه وهو كعبة الدارسين، وجاب علماؤه الأرض شرقًا وغربًا لتبليغ منهج الإسلام القائم على الوسطية والاعتدال.

وأضاف خلال كلمته في الندوة التي عقدت اليوم الثلاثاء بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، أن الإمام الأكبر له الدور الأكبر في تقديم الدعم الكامل لعلماء الأزهر في الداخل والخارج منذ توليه منصبه، وقيادته حركة التجديد والتطوير والإصلاح والحراك الفكري في الأزهر والاستفادة من طاقة الشباب وتوظيف المفاهيم وتصويبها.

ولفت إلى أنَّ مناهج الأزهر شهدت تطورًا كبيرًا خلال الأعوام الأربعة الأخير وفق رؤية عصرية مع تطوير أداء المعلمين وتكثيف الدورات التدريبية لهم تلبية لنداء الواقع.

وكشف أنَّ الأزهر أولى كذلك للمرأة مكانة خاصة إذ تتولى الآن 3400 سيدة منصب عميدة معهد وبعض الأعمال الإشرافية بالمناطق الأزهرية.​

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