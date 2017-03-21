السيسي يكرم منى زكي وإسعاد يونس في احتفالية "عيد الأم"

كتبت – سحر عزام :

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من النماذج النسائية المتميزة كالدكتورة هند حنفي رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، وهيّ أول امرأة تتولى هذا المنصب، وإيفا هابيل أول امرأة تتولى منصب عمدة في محافظة أسيوط.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفالية بيوم المرأة المصرية، اليوم الثلاثاء.

كما كرم السيسي الفنانة إسعاد يونس، وآية مدني بطلة مصر في الخماسي الحديث، والفنانة مني زكي سفيرة النوايا الحسنة لدى منظمة اليونسيف، وعزة فهي رائدة الحلي في مصر والعالم العربي، وكابتن طيار حسناء تيمور قائد طيران في شركة مصر للطيران، وإيناس عبدالدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية، ومروة ممدوح السلحدار أول قبطان مصري بحري، واسم الفنانة الراحلة كريمة مختار وتسلمها نجلها الإعلامي معتز الدمرداش.