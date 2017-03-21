أخبار عاجلة

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية -
سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

السيسي يكرم منى زكي وإسعاد يونس في احتفالية "عيد الأم"

Google+ Print
السيسي يكرم منى زكي وإسعاد يونس في احتفالية "عيد الأم" السيسي يكرم منى زكي وإسعاد يونس في احتفالية "عيد الأم"

مصراوي Masrawy

يكرم منى زكي وإسعاد يونس في احتفالية عيد ال

كتبت – سحر عزام :

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من النماذج النسائية المتميزة كالدكتورة هند حنفي رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، وهيّ أول امرأة تتولى هذا المنصب، وإيفا هابيل أول امرأة تتولى منصب عمدة في محافظة أسيوط.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفالية بيوم المرأة المصرية، اليوم الثلاثاء.

كما كرم السيسي الفنانة إسعاد يونس، وآية مدني بطلة في الخماسي الحديث، والفنانة مني زكي سفيرة النوايا الحسنة لدى منظمة اليونسيف، وعزة فهي رائدة الحلي في مصر والعالم العربي، وكابتن طيار حسناء تيمور قائد طيران في شركة مصر للطيران، وإيناس عبدالدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية، ومروة ممدوح السلحدار أول قبطان مصري بحري، واسم الفنانة الراحلة كريمة مختار وتسلمها نجلها الإعلامي معتز الدمرداش.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017

الأخبار - شكري : لقاء السيسي وسلمان على هامش القمة العربية يشير لعمق العلاقات

الأخبار - شكري : لقاء السيسي وسلمان على هامش القمة العربية يشير لعمق العلاقات

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"