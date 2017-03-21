الوادي الجديد توقع برتوكول تعاون مع "الاستشعار عن البعد"

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

وقع محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمود حسين محمد، القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووفق البروتوكول، توفر الهيئة البنية المعرفية للموارد الطبيعية والبئية والزراعية بالمحافظة، ومنها مصادر المياه كمًا ونوعًا، وتقدير المخزون الجوفي للاستخدام الأمثل للمياه، وأنسب أماكن مخرات السيول، وغيرها من المعلومات الجيولوجية الدقيقة.

وأضاف المحافظ، في بيان له، أن البرتوكول يتضمن تقديم الدعم الفني، ورفع كفاءة مركز معلومات المحافظة لضمان استمرارية تحديث البيانات المعلوماتية وتحقيق خطط التنمية الشاملة بالمحافظة.​