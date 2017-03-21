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الاستثمار تدعم القرى المحرومة في الوادي الجديد بـ 5 ملايين جنيه

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الاستثمار تدعم القرى المحرومة في الوادي الجديد بـ 5 ملايين جنيه الاستثمار تدعم القرى المحرومة في الوادي الجديد بـ 5 ملايين جنيه

مصراوي Masrawy

محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط

الوادي الجديد -محمد الباريسي:

أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، موافقة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على دعم المحافظة بمبلغ 5 ملايين جنيه لاستكمال المرحلة الأولى من مشروع توصيل خدمة الصرف الصحي للقرى المحرومة، وذلك ضمن خطة الوزارة للعام المالي 2016 / 2017.

وقال المحافظ إن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير الرعاية اللازمة للقرى، وخاصة القرى المحرومة.

وفي السياق، قدم المحافظ الشكر لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي على ما تقدمه من دعم متواصل للمحافظة.​

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