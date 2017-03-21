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ضبط قطع أثرية داخل منزلي عاملين بأسوان

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ضبط قطع أثرية داخل منزلي عاملين بأسوان ضبط قطع أثرية داخل منزلي عاملين بأسوان

مصراوي Masrawy

ضبط قطع أثرية داخل منزلي عاملين بأسوان

كتب - علاء عمران:

تمكنت شرطة السياحة والآثار بأسوان، اليوم الثلاثاء، من ضبط أواني فرعونية داخل منزلي عاملين بمركز غدفو.

وردت معلومات لمفتش مباحث سياحة وآثار أسوان، بأن "أيمن. ف"، ٤٥ سنة، ينقب عن الآثار داخل مسكنه.

وعقب الإجراءات وتفتيش المسكن، تم العثور على حفرة ٨٠سم، وبعمق نصف متر، وضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، و٢ إناء فخاري يستخدمان لحفظ الأحشاء الداخلية للمتوفى، وثالث لحفظ الطعام.

كما وردت معلومات بتنقيب "حمدي. م"، ٥٧ سنة، عن الآثار داخل منزله، فتم ضبط ٤ أواني فخارية كانوبية الشكل تستخدم لحفظ الأحشاء الداخلية لجسم المتوفى، و٣ لحفظ الأطعمة، وإناء فخاري صغير الحجم.

يأتى ذلك فى اطار توجيهات اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين؛ بالحفاظ على ثروة البلاد وتراثها القومي، وتأمين المناطق الأثرية.

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