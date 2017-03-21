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رئيس الوزراء يستقبل سعد الحريري في مستهل زيارته لمصر

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رئيس الوزراء يستقبل سعد الحريري في مستهل زيارته لمصر رئيس الوزراء يستقبل سعد الحريري في مستهل زيارته لمصر

مصراوي Masrawy

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

القاهرة - (أ ش أ):

استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة اليوم الثلاثاء، نظيره اللبناني سعد الحريري، وذلك في مستهل زيارته لمصر على رأس وفد رسمي تستغرق ثلاثة أيام لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة عقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، ومنتدى الأعمال المصري اللبناني، فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين في عدد من مجالات التعاون المشترك وذلك في ضوء حرص الجانبين على الارتقاء بأطر التعاون القائمة لأفاق جديدة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

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