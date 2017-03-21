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السيسي: المرأة المصرية "ضمير الأمة"

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السيسي: المرأة المصرية "ضمير الأمة" السيسي: المرأة المصرية "ضمير الأمة"

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الرئيس خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية

كتبت – سحر عزام :
طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالوقوف تحية وإجلالا للمرأة المصرية الأم والزوجة والأبنة وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية.

وقال السيسي في كلمته خلال الاحتفالية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، إن "المرأة المصرية صوت ضمير الأمة والحارس على وجدان الوطن، ونحن أمة ولدت من رحم الإصرار والتحدي والفخر بالعزيمة التي تلين، والمرأة المصرية حالة فريدة تحمل طباعا خاصة، لقد كانت المرأة المصرية شاهدا وصانعا لمجد هذا الوطن العزيم، الجزء الأكبر من عظمة هذا الوطن استمده من روعة المرأة".

وأشار الرئيس السيسي للدور البارز الذي لعبته المرأة في المجتمع المصري عبر التاريخ، لافتًا إلى إن المرأة كانت شريكا فاعلا في تاريخ أمتنا.

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