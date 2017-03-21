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أنغام تغني "نصف الدنيا" في الاحتفال بيوم المرأة المصرية

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أنغام تغني "نصف الدنيا" في الاحتفال بيوم المرأة المصرية أنغام تغني "نصف الدنيا" في الاحتفال بيوم المرأة المصرية

مصراوي Masrawy

أنغام تغني نصف الدنيا في الاحتفال بيوم المرأة المص

كتبت – سحر عزام :

شاركت الفنانة أنغام، بالغناء في الاحتفال بيوم المرأة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح وقرينته وعدد من الوزراء والمسئولين والأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية لعام 2017 وعدد من أمهات الشهداء.

وشدت أنغام أغنية "نصف الدنيا" بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية وعيد الأم في 21 مارس، وقامت بمصافحة الرئيس السيسي وقرينته بعد ذلك.

وكرم السيسي في الاحتفال الأمهات المثاليات لعام 2017 ومنحهن وسام الكمال من الطبقة الثانية وكرم كذلك عددًا من أمهات الشهداء.

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