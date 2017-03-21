مصطفى بكري يطالب القوات المسلحة بالإشراف على الوجبات المدرسية للطلبة

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طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتولي هيئة الإعداد والتموين بالقوات المسلحة الإشراف الكامل على الوجبات المدرسية التي تقدم للتلاميذ داخل المدارس.

وقال بكري، فى تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه بعد تكرار حوادث تسمم التلاميذ في المدارس وما سببته من ذعر لدى الأسر المصرية يجب أن تتولى هيئة الإعداد والتموين بالقوات المسلحة الإشراف الكامل على الوجبة الغذائية التي تقدم لتلاميذنا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفساد والإهمال استشرى حتى وصل إلى وجبات التلاميذ، ولا بد من حل جذري عاجل وسريع.



