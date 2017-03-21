أخبار عاجلة

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية -
سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مصطفى بكري يطالب القوات المسلحة بالإشراف على الوجبات المدرسية للطلبة

Google+ Print
مصطفى بكري يطالب القوات المسلحة بالإشراف على الوجبات المدرسية للطلبة مصطفى بكري يطالب القوات المسلحة بالإشراف على الوجبات المدرسية للطلبة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتولي هيئة الإعداد والتموين بالقوات المسلحة الإشراف الكامل على الوجبات المدرسية التي تقدم للتلاميذ داخل المدارس.

وقال بكري، فى تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه بعد تكرار تسمم التلاميذ في المدارس وما سببته من ذعر لدى الأسر المصرية يجب أن تتولى هيئة الإعداد والتموين بالقوات المسلحة الإشراف الكامل على الوجبة الغذائية التي تقدم لتلاميذنا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفساد والإهمال استشرى حتى وصل إلى وجبات التلاميذ، ولا بد من حل جذري عاجل وسريع.


1

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة