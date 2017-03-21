ننشر توصيات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مارلوج 6»

التحرير

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قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات (مارلوج 6)، أوصى بأهمية العمل على تحقيق التكامل بين الموانئ، من خلال وضع خريطة شاملة للموانئ والمحطات المتخصصة بها، تأخذ فى الاعتبار التطورات الحديثة فى مجال صناعة النقل البحرى والتحديات التى تفرضها على الموانئ.

وأضاف رئيس الأكاديمية العربية لـ"التحرير" أن المؤتمر قد أوصى أيضا بالعمل على دعم ربط الموانئ بمنظومة إلكترونية واحدة، والتغلب على كافة مشاكل الربط الإلكترونى، وإنشاء غرفة عمليات لمراقبة الأحداث ومتابعة كافة المؤثرات على صناعة الموانئ، يشارك فى هذه الخدمة ممثلون من جميع الأطراف بالصناعة؛ لوضع تصورات واقتراح حلول لأى مشكلات من شأنها أن تؤثر سلبا على سير الصناعة وحركة التجارة بالموانئ البحرية، وقد يكون للأكاديمية دورا مؤثرا فى هذا الشأن حال تبنى تنفيذ هذه التوصية.

وتابع أن المؤتمر تبنى رؤية واضحة فى إطار استراتيجية طويلة المدى بتحول الموانئ لأن تكون موانئ ذكية مع وضع الضوابط الكفيلة بتحقيق تنمية مستدامة على كافة المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. بالإضافة إلى وضع المعايير الملائمة والمتعلقة بالعمالة فى أنشطة النقل البحرى والمراكز اللوجستية مع التركيز على برامج إعداد وتأهيل القيادات الإدارية اللازمة طبقاً للمفاهيم الحديثة وإيجاد الآلية التى تدعم هذا الاتجاه ماليا وتكنولوجيا.

وأشار عبد الغفار إلى أن المؤتمر أكد على دعم ربط الأنظمة الجمركية لتتم كافة المعملات بشكل إلكترونى سريع ودقيق مع كافة الأطراف العاملة بمجتمع الموانئ، وبما يخدم قياس تكلفة الخدمات بواقعية وشمولية ومرونة تتواكب مع كافة المستجدات والتطورات وإعداد تقارير بما يخدم قرارات الإدارة عند التسعير.

وكذلك تفعيل بنود إتفاقية ماريول الخاصة بالتخلص من المخلفات وعلاجها وتفريعها بما لا يؤثر سلبا على بيئة الموانئ والمناطق الاقتصادية.