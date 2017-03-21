فيديو| ممتاز القط: المواطن سبب ارتفاع الأسعار

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قال الإعلامي ممتاز القط، إن "الشعب يحتاج إلى الفرحة بعد معاناته من ارتفاع الأسعار"، مطالبًا رجال الأعمال بالوقوف بجوار الدولة والتبرع لصندوق " تحيا مصر".

وأضاف "القط"، خلال تقديمه لبرنامج "حصريًا مع ممتاز"، عبر فضائية "العاصمة" اليوم الثلاثاء، "معظم المواطنين يشكون من الأسعار، في انفلات حقيقي، والحكومة سبب فيه، لكن إحنا كمان سبب، لأن كلنا بناكل في بعض".

تابع: "إحنا بقينا مستغلين، وأخلاقيتنا بقت زي الزفت، ربما بسبب الأحوال العامة، لكن فين روح الانتماء الوطنية، فين الناس اللي تقف جمب بلدها وتراعي بعضها"، مطالبًا بتفعيل قوانين منع الاحتكار.



