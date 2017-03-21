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مصدر بالكهرباء يكشف سبب انقطاع التيار عن الشيخ زويد ورفح

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مصدر بالكهرباء يكشف سبب انقطاع التيار عن الشيخ زويد ورفح مصدر بالكهرباء يكشف سبب انقطاع التيار عن الشيخ زويد ورفح

التحرير

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قال مصدر مطلع بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن التيار الكهربائي انقطع عن مدينتي الشيخ زويد ورفح بسبب عطل في الدائرة رقم 1 بالخط الرئيسي المغذي للمنطقة، وهو بجهد66 كيلوفولت والذي ينقل الكهرباء من محطة العريش بحي المساعيد وحتى محطة الكهرباء بمنطقة الوحشي، جنوب الشيخ زويد، بمسافة نحو 35 كيلومترًا، لافتا إلى أن الحي به دائرتا تغذية للكهرباء على جهد 66 كيلو فولت.

وأضاف المصدر لـ"التحرير"، أن إحدى الدائرتين خرجت بعد تضررها نتيجة للهجمات الإرهابية، بينما الدائرة الأخرى لم تتأثر وتعمل بكامل طاقتها؛ ولذا توجد تغذية كهربائية لبعض المناطق في المدينتين.

وعن الموعد المحدد لعودة التيار بشكل كامل في المنطقتين، أشار المصدر إلى أن فرق شركة النقل ستنتقل لمنطقة العطل الخاص بالدائرة، غداً الأربعاء، على أن تبدأ أعمال الإصلاحات في الساعات المبكرة من الصباح، وسيتم إصلاح الأعطال في أسرع وقت ممكن.

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التحرير

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