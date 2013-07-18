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حمزاوي يتوقف عن الكتابة في “الوطن” بعد اساءة “منتصر”

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حمزاوي يتوقف عن الكتابة في “الوطن” بعد اساءة “منتصر” حمزاوي يتوقف عن الكتابة في “الوطن” بعد اساءة “منتصر”

أعلن الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عن اقامته دعوي قضائية ضد الدكتور خالد منتصر يتهمه بالسب والقذف بعد نشر الأخير مقالا في جريدة “الوطن” أساء لحمزاوي.

وأضاف حمزاوي خلال تغريدات متوالية علي موقع “تويتر” :أعتذر للقراء عن امتناعي المؤقت، كما أحتفظ لنفسي بحق إتخاذ إجراءات قضائية ضد سب وقذف الدكتور منتصر، متسائلا، كيف يمكن قبول كل هذا الانحدار والتحريض عند الاختلاف في الرأي وكيف يسمح بمهنية بنشر مقالة الدكتور خالد منتصر وهي تحمل كل هذه الصنوف من الإسفاف والسب والقذف وترويج الأكاذيب والاغتيال المعنوي لشخصي
> وأكد حمزاوي أنه  اعتبارا من الغد سأمتنع مؤقتا عن كتابة مقالتي اليومية بجريدة الوطن التي أحترمها إلى أن أحصل من إدارة التحرير على إجابة عن سؤال مشروع لافتا إلي أنه في  نسخة اليوم الورقية من جريدة الوطن أختم مقالتي بملاحظة خامسة لم تنشر في النسخة الإلكترونية على موقع الجريدة.

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