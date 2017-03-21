فيديو.. مجاهد: موزة ستصنع 100 ألف إرهابي في السودان

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قال الإعلامي عزمي مجاهد، إن علاقة مصر بالسودان جيدة ولا غبار عليها، محذرًا من زيارة الشيخة موزة بنت ناصر المسند، زوجة أمير قطر السابق، إلى السودان، والتي تبعها ارتفاع نبرة التطاول على مصر من مسئولين سودانيين، بحسب تعبيره، مع العودة إلى "مسلسل" حلايب وشلاتين، وتوتر على منطقة باب المندب، وعودة لصوص القراصنة في البحر الأحمر.

أضاف مجاهد خلال تقديمه لبرنامج "الملف"، عبر فضائية "العاصمة" اليوم الثلاثاء: "الزيارة مش لله، وعايزين ينقلوا داعش جهة الجنوب، بسبب تضييق الخناق عليهم في الغرب الليبي"، مستكملًا: "دول الراعي الرسمي للإرهاب، والدليل هو الهجوم على مصر".

وتابع: "قطر بترعى الإرهاب وبتموله في العالم"، مؤكدًا أن موزة ستصنع 100 ألف إرهابي في السودان، وأن هدفها هو مصر والدول العربية، "حيث لا تحقق سعادتها إلا بالإرهاب"، وفق وصفه.