فيديو| مجاهد: برلمان علي عبد العال «مش عال»

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أشاد الإعلامي عزمي مجاهد، بالمجهودات التي بذلتها الرقابة الإدارية خلال هذه الفترة، منوهًا بأحدث قضاياه، وهي اكتشاف تربية كلاب وتعاطي مخدرات بدار أيتام بالإسكندرية.

وأضاف "مجاهد"، خلال تقديمه لبرنامج "الملف"، عبر فضائية "العاصمة" اليوم الثلاثاء، أن "الرقابة الإدارية صاحية، وحكومة شريف إسماعيل نايمة"، متابعًا: "برلمان علي عبد العال مش عال، ولا يقوم بدوره".

تابع: "أنا فخور بالرقابة الإدارية لأدوارها الجبارة، وزعلان من فشل كل الوزارات في القيام بدورها، الأمور فيها سداح مداح ومتاجرة بسلع الغلابة والبسطاء".

