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فيديو| الجندي: «95% من الستات مظلومين ومبيخدوش الورث ومؤخر الصداق»

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فيديو| الجندي: «95% من الستات مظلومين ومبيخدوش الورث ومؤخر الصداق» فيديو| الجندي: «95% من الستات مظلومين ومبيخدوش الورث ومؤخر الصداق»

التحرير

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن 95% من المصريات لا يحصلن على الميراث ومؤخر الصداق، مؤكدا أن العادات والتقاليد تظلم النساء بشكل كبير.

وأضاف الجندي، خلال برنامج"لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة ""، "الستات مبتعرفش حقوقها فين، ونسبة كبيرة منهن لا يحصلن على مؤخر الصداق الخاص بها".

وتابع: "إزاي عايزين ربنا يرضى عننا ويرزقنا، وإحنا ظالمين الستات، فين عيد المرأة، لازم نبقى واقعيين، وكل الستات تاخد حقها"، موضحا أن كثيرًا من السيدات لا يعرفن شيئًا عن "المهر ومؤخر الصداق".

 

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التحرير

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