أخبار عاجلة

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية -
سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

3 أسباب تدفع توتنهام وأرسنال إلى الصراع على ضم موهبة إيفرتون

Google+ Print
3 أسباب تدفع توتنهام وأرسنال إلى الصراع على ضم موهبة إيفرتون 3 أسباب تدفع توتنهام وأرسنال إلى الصراع على ضم موهبة إيفرتون

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

دخل نادي توتنهام في صراع مع نادي أرسنال، لضم اللاعب روس باركلي، لاعب وسط نادي إيفرتون، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة. 

وأبدى كل من ماوريسيو بوكتينيهو المدير الفني لنادي توتنهام، وأرسين فينجر، المدير الفني لنادي أرسنال، رغبتهما في ضم باركلي، نظرا لما يقدمه اللاعب من مستوي جيد مع إيفرتون هذا الموسم.  

وتستعرض لكم "التحرير" في التقرير التالي 3 أسباب تجعل أرسنال وتوتنهام يتصارعان على اللاعب.  


- أفضل اللاعبين تمريرا

روس باركلي

يعد الإنجليزي روس باركلي، من أفضل اللاعبين تمريرا في الدوري الإنجليزي، حيث جاءت نسبة تمريراته الناجحة منذ بداية الموسم حتى الآن بـ83%، كأفضل لاعبي البريميرليج تمريرا للكرة. 

- الأفضل في صناعة الأهداف. 

باركلي

يعتبر الإنجليزي، روس باركلي، أكثر لاعبي إيفرتون صناعة للأهداف، حيث إنه خاض مع 26 مباراة منذ بداية الموسم، تمكن من صناعة 25 هدفا، من أصل 51 هدفا سجلهم الفريق حتى الآن. 

- ثاني هدافي إيفرتون. 

بروس باركلي

خلال الـ26 مباراة التي خاضها باركلي مع إيفرتون، تمكن من تسجيل 4 أهداف، ووهو بذلك يأتي في المركز الثاني كأكثر لاعبين الفريق تسجيلا للأهداف بعد المهاجم روميلو لوكاكو الذي سجل 21 هدفا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«اقتصادية النواب» تناقش اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة بشرم الشيخ

«اقتصادية النواب» تناقش اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة بشرم الشيخ

«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية

«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

الاجتماعي للتنمية: 854 قرضا للمشروعات الصغيرة الزراعية

الاجتماعي للتنمية: 854 قرضا للمشروعات الصغيرة الزراعية