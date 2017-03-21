3 أسباب تدفع توتنهام وأرسنال إلى الصراع على ضم موهبة إيفرتون

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دخل نادي توتنهام في صراع مع نادي أرسنال، لضم اللاعب روس باركلي، لاعب وسط نادي إيفرتون، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأبدى كل من ماوريسيو بوكتينيهو المدير الفني لنادي توتنهام، وأرسين فينجر، المدير الفني لنادي أرسنال، رغبتهما في ضم باركلي، نظرا لما يقدمه اللاعب من مستوي جيد مع إيفرتون هذا الموسم.

وتستعرض لكم "التحرير" في التقرير التالي 3 أسباب تجعل أرسنال وتوتنهام يتصارعان على اللاعب.



- أفضل اللاعبين تمريرا

يعد الإنجليزي روس باركلي، من أفضل اللاعبين تمريرا في الدوري الإنجليزي، حيث جاءت نسبة تمريراته الناجحة منذ بداية الموسم حتى الآن بـ83%، كأفضل لاعبي البريميرليج تمريرا للكرة.

- الأفضل في صناعة الأهداف.

يعتبر الإنجليزي، روس باركلي، أكثر لاعبي إيفرتون صناعة للأهداف، حيث إنه خاض مع 26 مباراة منذ بداية الموسم، تمكن من صناعة 25 هدفا، من أصل 51 هدفا سجلهم الفريق حتى الآن.

- ثاني هدافي إيفرتون.

خلال الـ26 مباراة التي خاضها باركلي مع إيفرتون، تمكن من تسجيل 4 أهداف، ووهو بذلك يأتي في المركز الثاني كأكثر لاعبين الفريق تسجيلا للأهداف بعد المهاجم روميلو لوكاكو الذي سجل 21 هدفا.