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محافظ المنوفية يشكل لجنة لفحص وجبات التغذية المدرسية بعد تسمم 120 طالب

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محافظ المنوفية يشكل لجنة لفحص وجبات التغذية المدرسية بعد تسمم 120 طالب محافظ المنوفية يشكل لجنة لفحص وجبات التغذية المدرسية بعد تسمم 120 طالب

مصراوي Masrawy

الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أصدر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، تكليفا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء وزارة الصحة والتربية والتعليم والتموين ومير الإدارة الصحية ( مراقب الأغذية ) ومدير الإدارة التعليمية ومدير الإدارة التموينية بالمرور علي جميع المدارس بدائرة المركز أو المدينة أو الحي كلا فيما يخصه والتأكد من تاريخ الصلاحية الخاص بالتغذية المدرسية.

ونبه المحافظ على رئيس كل قرية وبرفقته مدير الوحدة الصحية " جهة مراقبة الأغذية" ومديري المدارس بتنفيذ ذات المهمة الموكلة لرئيس المركز والمدينة مع اللجنة المشكلة معه وفي كل الأحوال وقف صرف أي من مقررات الأغذية للطلاب إلا بعد عرض اللجان عليه في موعد غايته العاشرة صباح باكر الأربعاء.

وشدد محافظ المنوفية علي ضرورة تنفيذ هذه التوجيهات وقيام اللجان بالتفتيش الدوري كل يومين بذات الكيفية وعرض تقاريرها عليه.

جاء ذلك عقب تسمم 120 طالب بمدرسة كفر الخضرة الابتدائية بالباجور بعد تناولهم وجبات تغذية مدرسية.

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