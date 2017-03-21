وزير النقل التركي: قرار أمريكا بحظر الإلكترونيات خطوة ضارة للجميع

أنقرة - (أ ش أ)

وصف وزير النقل التركي أحمد أرسلان القرار الأمريكي بحظر الإلكترونيات داخل الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة من عدد من المطارات في الشرق الأوسط إنها خطوة ضارة بالنسبة للجميع بما فيها واشنطن نفسها.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن أرسلان قوله إن السلطات التركية تجري مفاوضات مع الشركاء الأمريكيين حول رفع الحظر باعتباره يضع عراقيل أمام المسافرين الذين يساهمون في تطوير العلاقات التركية الأمريكية الثنائية.

وشدد الوزير التركي على ضرورة إبقاء الأجهزة الذكية بحوزة الركاب طوال الرحلة بدلا من وضعها في قسم الأمتعة وذلك لتمكين الركاب من مواصلة أعمالهم خلال التحليق.

وأشار إلي أن السلطات الجوية التركية تتخذ كافة الإجراءات الأمنية الضرورية في مطار أتاتورك من ثم لا داعي لمثل هذه القيود على الإطلاق.

كانت الخطوط الجوية التركية قد أكدت في وقت سابق التزامها بالقواعد الجديدة بعد صدور الحظر الأمريكي الذي شمل المسافرين من الأردن ومصر وتركيا والسعودية والإمارات والكويت والمغرب وقطر وستطبق القواعد الجديدة في مطارات عمان والقاهرة والكويت والدوحة وإسطنبول وأبوظبي والدار البيضاء والرياض وجدة.