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بكري: "أعداء الأمة" يستفيدون من تصعيد الخلاف بين مصر والسودان

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بكري: "أعداء الأمة" يستفيدون من تصعيد الخلاف بين مصر والسودان بكري: "أعداء الأمة" يستفيدون من تصعيد الخلاف بين مصر والسودان

مصراوي Masrawy

النائب مصطفى بكري

كتبت – سحر عزام :

استنكر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الحملات الإعلامية المتبادلة بين والسودان، مؤكدا عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومكانة السودان في قلب كل مصري.

وكتب بكري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء :" مصر والسودان بلدان شقيقان ، شعب واحد شرب من ماء النيل وجمعت بينهما قواسم مشتركه لا يمكن تجاهلها، للسودان منزلة في قلب كل مصري ولمصر منزل في نفس كل سوداني".

وأضاف عضو مجلس النواب :" القواسم المشتركة تجمعنا والآمال الواحدة هدفنا، يجب وقف الحملات الإعلامية المتبادلة بين البلدين فورا وترك الامر للقيادتين، السودان عمق استراتيجي لمصر ومصر كذلك بالنسبة للسودان، والمستفيد من التصعيد هم أعداء الأمة".​

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